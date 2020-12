Mais de um terço das vagas abertas para médicos no SNS ficaram por preencher

Durante os meses da pandemia reformaram-se mais 180 médicos do que no ano anterior. Há mais profissionais a sair e menos a entrar. Mais de um terço das vagas abertas para contratar médicos para os hospitais e para a saúde pública no SNS ficaram por preencher.

O concurso foi aberto em setembro, estavam disponíveis 950 vagas para médicos que terminaram a especialidade. O objetivo era reforçar os hospitais e a saúde publica do SNS. Mas, segundo o Jornal Público, quase 38%, mais de um terço das vagas, ficaram por preencher.

Apenas 611 médicos foram colocados. Só 593 assinaram efetivamente contrato e estão a exercer. As listas de espera e as horas extraordinárias são a prova, dizem os sindicatos, de que faltam de médicos no Serviço Nacional de Saúde.

O cenário na área da medicina geral e familiar não é muito melhor. Abriram, em setembro, 435 vagas. Os jovens médicos acorreram principalmente aos lugares em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte, mas ainda assim 120 ficaram por preencher.

A situação torna-se mais grave porque está a aumentar o número de médicos na reforma. Conta o jornal Público que foram 519 os que se aposentaram durante os nove meses da pandemia. São mais 181 do que em igual período, no ano passado.

Os resultados do concurso de setembro não foram animadores, mas já está aberta uma segunda fase de candidaturas. Há 462 vagas disponíveis, 307 em hospitais, 140 em medicina geral e familiar e 15 para médicos de saúde pública.