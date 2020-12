Nas Caraíbas, do outro lado do Atlântico, vão começar a recolher óleos alimentares com tecnologia portuguesa. Uma encomenda de mil oleões inteligentes feita a uma empresa de Vila Nova de Gaia.

Em portugal já existem dois mil oleões inteligentes espalhados por mais de 70 municípios, mas os últimos números conhecidos mostram que ainda há muito por fazer na reciclagem do óleo alimentar.

A empresa está também já a olhar com atenção para os mercados espanhol e francês.