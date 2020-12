Nesta passagem de ano, as festas públicas estão proibidas, os restaurantes têm de fechar às 22:30 e o recolher obrigatório é a partir das 23:00. Mas apesar de todas estas limitações, é possível encontrar em Lisboa opções para festejar a entrada no Ano Novo com muita animação.

A recomendação é para ficar em casa, mas em Lisboa há opções em que, com todas as condições de segurança, é possível fazer as despedidas a 2020.