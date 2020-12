Processo Casa Pia. Carlos Cruz quer voltar a ser julgado

Carlos Cruz entregou um pedido de revisão de sentença ao Supremo Tribunal de Justiça. Se for aceite, o apresentador de televisão poderá voltar a ser julgado pelo crime de abuso sexual de menores da Casa Pia, pelo qual foi condenado a seis anos de prisão.

De acordo com o jornal Expresso, a defesa de Carlos Cruz fundamenta o pedido com base na decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em 2018, que entendeu que o apresentador não teve direito a um processo justo.

Em causa estão as declarações de Carlos Silvino que, já depois do julgamento, se retratou das acusações e que o Tribunal da Relação se recusou a apreciar na fase de recurso.