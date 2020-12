SIC apresenta nova programação para 2021

A nova grelha de programação da SIC foi apresentada esta quarta-feira. 2020 termina com humor e o novo ano começa com novidades no entretenimento e na ficção.

Um episódio especial de “Terra Nostra” é o que diz adeus ao 2020. A contagem decrescente para a entrada do novo ano será feita por Maria João Abreu e João Baião, em “Patrões Fora”.

Também durante os próximos dias poderá assistir a “Central de Ano Novo” e uma emissão especial da “Casa Feliz”. No fim de semana, em que o recolhimento é obrigatório, o filme “Star is Born”, com Lady Gaga e Bradley Cooper, anima a sua tarde.

A estreia da segunda temporada da Máscara acontecerá no primeiro fim de semana do próximo ano, com três episódios. Aos sábados de manhã haverá um novo programa: “Estamos em Casa”.

Também nos domingos haverá alterações na grelha. O Domingão vai estender-se da tarde para a manhã, com uma primeira parte em estúdio e uma tarde mais temática.

A nova novela “Amor Amor” é também uma grande aposta da SIC para 2021.