Portugal assume liderança da União Europeia a 1 de janeiro

Portugal assume a partir desta sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, o semestre da presidência rotativa da União Europeia. O arranque oficial está marcado para dia 5, com o presidente do Conselho Europeu em Lisboa, mas a passagem de testemunho já aconteceu.

O semestre alemão começou com os inúmeros dilemas colocados pela covid-19, pela crise pós-pandemia e ainda com o dossier do Brexit por resolver.

Na passagem de testemunho simbólico a Portugal, a chanceler alemã entrega a Costa a promessa de seis meses de obstáculos ultrapassados.

Na primeira semana da presidência portuguesa da União Europeia está prevista a visita do sucessor de Centeno no Eurogrupo e João Leão a estrear-se-á a presidir uma reunião do conselho dos ministros das Finanças ainda em janeiro.

Ao longo dos seis meses, mais ou menos consoante a evolução da pandemia permitir, estão previstas reuniões ao mais alto nível e uma grande cimeira social marcada para maio, no Porto.

Lisboa veste-se de capital europeia já esta noite, com a fachada de edifícios e o arco da Rua Augusta iluminados pelas cores da bandeira europeia.