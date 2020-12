Reportagens SIC distinguidas nos Prémios Cooperação e Solidariedade António Sérgio

Duas reportagens da SIC foram distinguidas nos Prémios Cooperação e Solidariedade António Sérgio.

“O todo é maior que a soma das partes” venceu como melhor trabalho jornalístico na área da Economia Social. A reportagem apresenta um projeto artístico, educativo e solidário desenvolvido pelo Conservatório d’Artes de Loures. Da autoridade da jornalista Catarina Marques, a reportagem tem imagem de Humberto Candeias e edição de Rui Félix.

Também a reportagem “Eu Incluo, Tu Incluis, Nós Somos Incluídos” foi distinguida com uma menção honrosa. Este trabalho aborda o tema do emprego de pessoas com deficiência e dá a conhecer uma associação sem fins lucrativos criada para desenvolver trabalhos artísticos inclusivos. A reportagem é da jornalista Catarina Neves, com imagem de André Miguel e edição de Vanda Paixão.