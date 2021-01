Nos Açores a Passagem de Ano celebrou-se com muita música, com camiões pelas ruas de Ponta Delgada com concertos itinerantes.

:

A Câmara Municipal de Ponta Delgada quis brindar os açoreanos com música mesmo que à distância.

A nova forma de festejar deu outro alento a quem ficou em casa e aos músicos que foram tão afetados pela pandemia.