Braga ativa plano para os sem-abrigo devido ao frio

Braga vai ativar o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-abrigo no nível amarelo, devido à previsão de temperaturas até dois graus negativos, entre as 19:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira, informou o município.

Em comunicado, a autarquia adianta que decidirá um eventual prolongamento do plano em função de uma atualização da previsão meteorológica a efetuar na manhã de quinta-feira.

A ativação de equipas de rua e de centros de alojamento de emergência são algumas das medidas previstos no plano.

Braga é dos distrito que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje sob aviso amarelo devido ao tempo frio.

Os serviços da autarquia de Braga aludem a períodos com temperaturas na região entre os zero e os dois graus negativos, sobretudo entre hoje e quarta-feira.