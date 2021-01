SIC começa o novo ano na liderança

A SIC foi a escolha dos portugueses no primeiro dia do ano. A nova temporada da “Mascara” foi o programa mais visto do dia.

Mais de 1,482 milhões de espetadores assistiram à estreia do programa apresentado por João Manzarra.

Também o Primeiro Jornal e o Jornal da Noite lideraram no seu horário.

O ano, que começou com uma liderança, terá ainda mais novidades a começar já este domingo: “Isto é Gozar com quem Trabalha” está de regresso e a na segunda-feira irá estrear a nova novela da noite “Amor Amor”.