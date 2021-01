Termómetros podem descer até aos -3 graus em algumas zonas do país

O tempo frio levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)a colocar sob aviso amarelo 10 distritos, mais a norte, sob aviso amarelo a partir de hoje e até segunda-feira de manhã.

Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre estão sob aviso entre as 00:00 de hoje e as 07:00 de segunda-feira.

Guarda e Bragança vão ser hoje os distritos com as temperaturas mínimas mais baixas (-3º Celsius) e a cidade de Faro com a máxima mais elevada (14º).

A partir das 00:00 de domingo e até às 07:00 de segunda-feira também os distritos de Évora, Faro, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa e Beja estarão sob aviso amarelo devido ao frio.

Os avisos do IPMA variam entre o vermelho (o mais grave), o laranja e o amarelo. Este último significa que se está perante uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e que a população deve acompanhar a evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje tempo frio e uma pequena descida da temperatura mínima.

Aguarda ainda céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste e no interior Norte e Centro até meio da tarde, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos no litoral oeste.