Erro no Portal das Finanças

Aos contribuintes que tentaram validar faturas pendentes relativas ao ano passado, entre o dia 1 de janeiro e a manhã desta segunda-feira, apareceu uma nota a dizer que já não era possível completar as informações das faturas relativas a 2020.

Contactado pela a SIC, o Ministério das Finanças confirmou que se tratava de um erro que entretanto já foi corrigido.

À partida, todas as faturas que foram pedidas no ano passado com número de contribuinte já estão registadas no Portal das finanças. Podem é não estar encaixadas na categoria certa. E por isso, é importante olhar para a lista de faturas pendentes e calocá-las nas categorias certas. Este passo pode valer um maior reembolso no IRS.

No caso de alguma fatura não ter entrado automaticamente no Portal das Finanças, é possível inseri-la manualmente.