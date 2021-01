Validação de faturas de 2020 no Portal das Finanças esteve com problemas

Um problema técnico no portal 'e-fatura' impediu temporariamente a validação pelos consumidores das faturas relativas a 2020, mas foi entretanto resolvido e é possível fazê-lo até 25 de fevereiro, disse à Lusa o Ministério das Finanças.

A agência Lusa constatou ao início da manhã desta segunda-feira não ser possível validar 'online' as faturas relativas ao ano passado, surgindo a mensagem "Já não é possível completar a informação das faturas relativas a 2020", apesar de o prazo limite para o efeito ainda não ter terminado.

Segundo fonte oficial do Ministério das Finanças, tratou-se de um "problema técnico" relacionado com a mudança de ano, que foi detetado na noite passada e resolvido durante a manhã desta segunda-feira.

O prazo para validar as faturas no Portal das Finanças, para efeitos de dedução no IRS, decorre até à data limite de 25 de fevereiro.