Frio veio para ficar e coloca Portugal continental sob aviso amarelo

Todos os distritos de Portugal continental continuam sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Os Açores estão com o mesmo aviso, mas por causa da chuva e agitação marítima.

O mau tempo vai manter-se em todo o território açoriano com chuva, vento e forte agitação marítima, que poderão ser acompanhados de trovoada. O IPMA colocou o arquipélago em aviso amarelo até quarta-feira.

O mesmo aviso estende-se a todo o território continental, mas por causa do frio. As mínimas vão continuar a 0 graus no Porto, 1 em Lisboa e 6 em Faro.

Já no Centro do país há distritos em que as mínimas vão ser negativas. A previsão para Bragança é de -4, Guarda -3 graus, Castelo Branco -2, Viseu, Coimbra, Leiria e Santarém -1.

As recomendações da Proteção Civil

A autoridade nacional da Proteção Civil alerta para a descida de temperaturas e recomenda a adoção de algumas medidas para a população se proteger do frio como usar roupa adequada, sobretudo agasalhos, e manter a casa quente.

No exterior, sugere que se tenha especial atenção às condições do piso e o uso de sapatos confortáveis.

Alerta ainda para a verificação das condições de uso dos equipamentos de aquecimento como lareiras ou salamandras.