Passos Coelho ou Rui Rio? Ventura em silêncio sobre melhor escolha para acordo

André Ventura acredita num acordo entre o Chega e o PSD, mas no debate com Tino de Rans, na RTP, não revela se isso seria mais fácil com Pedro Passos Coelho ou com Rui Rio.

Rui Rio afirma que num Governo do PSD nunca entraria o Chega

O líder do PSD afirmou, no final de novembro, que "nunca na vida" um Governo que lidere se colocará "nas mãos do Chega", mas não rejeitou o apoio parlamentar deste ou outro partido, se depender de propostas coincidentes com as suas.

"Nunca na vida um Governo liderado por mim se colocará nas mãos do Chega, o Chega a exigir tudo o que quer e pode, como está a fazer o PCP ao PS", disse, rejeitando que qualquer partido "dos extremos" possa integrar um executivo social-democrata.

E UM ACORDO PARLAMENTAR?

No entanto, questionado se admite um acordo parlamentar com o Chega, o líder do PSD respondeu com outra pergunta: "Se um partido, este ou outros, para votar a favor do programa, pedir aquilo que está perfeitamente coincidente e coerente com o nosso programa, acha que um partido minimamente inteligente recusaria?", dizendo que tal é válido para o Chega, como para o BE ou o PCP.

A MENSAGEM do Chega para O PSD: "BOA SORTE A TENTAR UMA MAIORIA ABSOLUTA COM O CDS E A INICIATIVA LIBERAL"

Sobre uma possível coligação com o PSD, André Ventura dizia, no início de novembro, que Rui Rio nunca será primeiro-ministro sem o Chega. Garante que os portugueses não vão votar numa maioria absoluta dos sociais-democratas.

Poucos dias depois, numa entrevista ao Expresso, Ventura confessa que desejava que Passos Coelho voltasse à política e lança a hipótese de formar Governo com ele no futuro.

Marcelo admite Governo do PSD com apoio do Chega

Em entrevista à SIC, a primeira depois de anunciar a recandidatura à Presidência da República, o candidato a Belém defendeu que o protagonismo de partidos populistas depende do palco que lhe derem, mas admitiu dar posse a um eventual Governo do PSD com apoio do Chega.