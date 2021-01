Ativado o plano municipal de emergência em Lisboa para apoio aos sem-abrigo

Com a temperatura a descer, há uma preocupação ainda maior com os sem abrigo. Em Lisboa, foi ativado o plano municipal de emergência, que auxilia a população com exames, refeições e pernoita.

Este ano, o plano teve de se adaptar à atual realidade de pandemia, havendo um espaço especificamente destinado a triagem dos utentes.

O plano de contingência em Lisboa deve continuar ativo até pelo menos à próxima semana.