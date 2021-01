Frio deixa país sob aviso amarelo até sexta-feira

Todos os distritos do continente continuam sob aviso amarelo devido ao frio. Na Madeira, o aviso deve-se à chuva e nos Açores há aviso amarelo para a chuva, vento e agitação marítima.

As temperaturas vão continuar baixas em Portugal Continental. Pelo menos até sexta-feira, todos os distritos estão sob aviso amarelo. Para esta quarta-feira, nas capitais de distrito estão previstas temperaturas mínimas que vão dos -5 graus em Bragança, até aos 5 graus em Faro.

As máximas vão estar entre os 3 e os 13 graus no continente. O interior do país é o que deverá ser mais afetado pelo frio.

As recomendações das autoridades

As autoridades já emitiram recomendações para os próximos dias: usar roupas quentes e aquecer a casa.

Nos arquipélagos também há aviso amarelo. Nos Açores é preciso especial atenção para a chuva, vento e agitação marítima. Na Madeira, o aviso é para a chuva forte.