Protesto da GNR em Lisboa. Profissionais dizem que foram esquecidos

Cerca de 20 profissionais da GNR manifestaram-se esta quarta-feira, em frente ao Ministério da Administração Interna, para exigirem que o ministro retome as negociações que ficaram suspensas por causa da pandemia de covid-19.

Os profissionais querem negociar o subsídio de risco já aprovado no Parlamento, a revisão dos salários que não são atualizados há 10 anos e do regulamento da disciplina. Dizem que é urgente dignificar as funções da Guarda.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda entregou o caderno de reivindicações. Dão agora 15 dias ao ministro Eduardo Cabrita para dar uma resposta.