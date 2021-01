Retomada circulação na EN8 no concelho de Mafra após colisão que causou cinco feridos

A Estrada Nacional 8 reabriu ao trânsito depois de ter estado cortada na zona de Gradil, Mafra, devido a uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro que causou cinco feridos ligeiros, segundo o CDOS de Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse à Lusa cerca das 11:00 que a circulação rodoviária na Estrada Nacional 8 junto à localidade de Gradil, concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, foi retomada depois de ter estado cortada desde as 07:22 devido a uma colisão entre um pesado e um ligeiro.

Na sequência da colisão, cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade. Dois dos feridos foram transportados ao Hospital de Torres Vedras e os outros três recusaram ser levados àquela unidade hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado às 07:22. No local estiveram 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.