Mau tempo na Madeira faz estragos 

O mau tempo que está a afetar a Madeira levou a derrocadas na zona oriental e norte da ilha.

O vídeo mostra que uma forte tempestade de granizo levou a inundações.

Há ainda relatos de quedas de árvores e de alguns carros que chegaram a ser arrastados em Machico.

Estes são os efeitos da passagem da tempestade Filomena pelo arquipélago.

Depressão Filomena coloca zonas da Madeira sob o aviso meteorológico mais grave

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso vermelho entre as 18:00 desta quinta-feira e as 03:00 de sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoadas.