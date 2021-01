Procura de lenha aumentou nos últimos dias. Há fornecedores esgotados e outros a racionar vendas

Com cada vez mais frio, a procura de lenha aumentou muito nos últimos dias.

Em Sintra, há mesmo locais de venda fechados por terem a lenha esgotada. Os que têm, estão a racionar as vendas.

A SIC visitou uma loja. Pela primeira vez desde que tem as portas abertas, no Zé da Lenha as vendas são racionadas. Cada cliente não pode levar mais do que 20 euros.

Os clientes dizem que nunca viram tanto movimento. Já os vendedores temem que falte lenha para o inverno.