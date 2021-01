A ala de pediatria do Hospital de São João no Porto só deve ficar pronta no final do ano.

O presidente do Conselho de Administração do hospital assegura que, apesar da pandemia de covid-19, a obra nunca parou, mas sofreu alguns constrangimentos.

O edifício tem cinco andares e dois pisos subterrâneos. Tem capacidade para 98 camas e, se não houver derrapagem, deverá custar cerca de 26 milhões de euros.