Associação oferece almoço de Reis e roupa a 30 sem-abrigo do Porto

Cerca de 30 sem-abrigo do Porto vão ter no sábado um almoço de Reis, em que receberão fatos de treino, meias e sapatilhas, numa iniciativa da "Caminhos do Amor", revelou esta sexta-feira à Lusa a responsável da associação.

Desde março, logo que foi decretado o confinamento de combate à pandemia, que Mariana Castro Moura diariamente fornece 'kits' de alimentação aos sem-abrigo situados na Rotunda da Boavista e no Bom Sucesso, uma ação solidária que tem vindo a crescer, também, no apoio prestado.

"Vamos oferecer fatos de treino, meias e sapatilhas porque é o que eles mais pedem: roupa quente e prática", resumiu à Lusa a responsável da associação criada a 01 de outubro e que conseguiu reunir donativos para um "jantar que não foi possível realizar no Natal, devido às regras do estado de emergência, mas que vai concretizar-se agora", explicou.

O almoço volante está agendado para as 12:00, junto a uma churrasqueira da Boavista que, a par de outros comerciantes e do assador de castanhas que vende na rotunda, vão colaborar no fornecimento dos alimentos, "apesar de todos viverem dificuldades devido ao estado de emergência", destacou a responsável, que com este evento pretende "mostrar, também, que o comércio ajuda mesmo quando está em dificuldades".

A churrasqueira, a frutaria e o café que colaboram com o almoço já haviam ajudado noutro evento também organizado por Mariana Castro Moura, a 12 de dezembro, que forneceu uma refeição quente a 20 sem-abrigo daquela zona do Porto.

A refeição para cada um dos sem-abrigo será composta por "um prego em pão de bife do lombo, um pacote de batatas fritas, uma sopa, um refrigerante em lata, duas peças de fruta, um míni bolo-rei e um pacote de castanhas assadas", descreveu Mariana Castro Moura.

A responsável pela associação referiu à Lusa que os "fatos de treino foram comprados com dinheiro de uma doação anónima" enquanto as "sapatilhas e meias surgiram do apoio do grupo no Facebook denominado 'Mamãs e grávidas', que se "associou ao esforço da associação para corresponder aos pedidos".

A fim de respeitar os condicionamentos provocados pelo estado de emergência, o almoço volante termina pelas 13:00, acrescentou.