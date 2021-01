Depressão Filomena provoca dezenas de ocorrências na Madeira

Queda de árvores, derrocadas e inundações são as principais ocorrências registadas na Madeira depois da passagem da depressão Filomena.

A situação mais complicada regista-se na zona do Faial, no norte da ilha, onde uma família aguarda por socorro depois de a casa onde moram ter sofrido danos devido a uma derrocada. No entanto, não existe registo de feridos.

Na zona de São Vicente várias pessoas foram retiradas de casa por precaução devido ao risco de derrocada e deslizamento de terras.

O Governo da Madeira indicou que está em "alerta máximo", referindo que os concelhos mais afetados são Machico, na zona leste, e São Vicente, Porto Moniz e Santana, na costa norte.

Marta Caires, correspondente da SIC na Madeira, faz o ponto de situação na manhã desta sexta-feira na ilha.