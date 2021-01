Jovem em estado grave após ter sido atropelado em Gondomar

Um jovem ficou esta sexta-feira em estado grave depois de ter sido atropelado por um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 108, no concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Melres.

O acidente ocorreu pelas 19:09 tendo o jovem sido considerado "politraumatizado e transportado ao Hospital Santo António", no Porto, "em estado grave" acrescentou a fonte.

No auxílio à vitimam, para além dos bombeiros de Melres, esteve a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Santo António, enquanto o controlo da circulação de veículos esteve a cargo da Brigada de Trânsito do Posto Territorial de Penafiel da GNR.