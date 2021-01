Parlamento debate criação da carreira de técnico auxiliar de saúde

Uma petição para a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde e quatro iniciativas legislativas de BE, PAN, PCP e PEV sobre a mesma matéria vão ser debatidas esta sexta-feira no Parlamento.

A petição, que reuniu 6.577 assinaturas e deu entrada na Assembleia da República há dois anos, em novembro de 2019, pede que sejam reconhecidos aos "ex-auxiliares de ação médica" e atuais "assistentes operacionais", "ajudantes de ação direta", a regulamentação e respetiva passagem a "técnicos auxiliares de saúde".

"No final do ano de 2008 eramos 'auxiliares de ação médica', uma categoria e carreira com mais de 40 anos, no início de 2009 acordamos como 'assistentes Operacionais'", lê-se na petição.