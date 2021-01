Força Aérea resgata em alto mar nos Açores tripulante de navio mercante

A Força Aérea Portuguesa resgatou em alto mar, na noite de sexta-feira, a cerca de 556 quilómetros a oeste da ilha Terceira, nos Açores, um tripulante de um navio mercante que "apresentava risco de paragem cardíaca".

Em comunicado, a Marinha adianta que o homem de "61 anos, de nacionalidade inglesa", estava a bordo do navio mercante "PACIFIC GREBE", com bandeira do Reino Unido, que navegava a cerca de 300 milhas náuticas (556 quilómetros) a oeste da ilha Terceira".

"O tripulante apresentava risco de paragem cardíaca" e "necessitava de cuidados médicos imediatos", segundo a Marinha.

A operação de resgate do tripulante foi realizada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes e o resgate acabaria por ser realizado pela aeronave EH101 da Força Aérea na noite de sexta-feira.

De acordo com a Marinha, "o paciente foi transportado na aeronave da Força Aérea para a Base Aérea das Lajes, na Terceira, onde aterrou às 20:03 locais (21:03 de Lisboa), sendo posteriormente transferido para o Hospital Santo Espírito", daquela ilha.

A Marinha informa ainda que estiveram envolvidos nesta operação "o MRCC Delgada, o RCC Lajes, duas aeronaves da FAP (EH-101 e C-295) e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".