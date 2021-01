Despiste de motociclo causa um morto em Gondomar

Um motociclista morreu este domingo e outro ficou em estado grave na sequência de um despiste na Estrada Nacional 108, em Foz do Sousa, em Gondomar, disse à Lusa o presidente da Câmara, Marco Martins.

O alerta foi dado às 12:46 e a dificuldade em aceder ao local, uma vez que a motorizada "caiu por uma ribanceira, atrasou a avaliação das consequências devido à dificuldade no acesso", explicou fonte da Proteção Civil.

O ferido, um menor, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, acrescentou.

No local estiveram os Bombeiros de Valbom, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Santo António, a ambulância de suporte imediato de vida de Gondomar e a Brigada de Trânsito, no total de 12 operacionais e seis viaturas.