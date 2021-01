Vaga de frio coloca Portugal e Madeira sob aviso amarelo

O frio vai continuar nos próximos dias: Portugal continental e parte do arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro.

Com a queda de neve que surpreendeu o Alentejo, para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o principal perigo é a circulação nas estradas, devido à formação de gelo.

Devido às baixas temperaturas, todos os distritos do continente vão continuar sob aviso amarelo. Em quase todo o continente, as mínimas rondam os zero graus. Em alguns distritos, como Bragança, as temperaturas podem chegar aos -6 graus na terça-feira.

O frio mantém-se também no arquipélago da Madeira. Com a costa norte e Porto Santo estão sob aviso amarelo.