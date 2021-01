Adiado julgamento de diplomata acusado por difamar Sérgio Conceição

O início do julgamento do diplomata Francisco Seixas da Costa por alegada difamação ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi adiado esta terça-feira para data a definir, na sequência de um pedido do queixoso.

O plantel de futebol do FC Porto está hoje na Madeira para defrontar o Nacional, em jogo da Taça de Portugal, motivo pelo qual a Sérgio Conceição - assistente no processo - não pôde estar presente, pedindo, através do seu advogado, uma remarcação da audiência inicial.

Sérgio Conceição fez saber, igualmente através do seu advogado, do seu interesse em levar a depor algumas pessoas também impedidas de comparecer na audiência de hoje.

O Juízo Criminal do Porto (Tribunal do Bolhão) aceitou o pedido, mas por optou por não marcar já novas datas para audiências, tendo em conta também eventuais limitações ao trabalho judicial nos próximos tempos em função da evolução da pandemia de covid-19.

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e embaixador na ONU vai a julgamento neste processo por causa de uma publicação na sua conta da rede social Twitter, em março 2019, em que classificou Sérgio Conceição como "um javardo", num rótulo estendido aos adeptos do FC Porto "que se reveem no seu estilo".

"Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", acrescentou.

Face à "indignação 'azul'" gerada pelo 'post', o diplomata recorreu ao seu blogue "Duas ou Três Coisas", no último dia de março de 2019, para admitir que exagerara na linguagem usada.

"Não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes", escreveu.

Ainda assim, o FC Porto, através da sua sociedade anónima desportiva para o futebol, reagiu repudiando "veemente" a afirmação e Sérgio Conceição avançou para a justiça, constituindo-se assistente no processo.