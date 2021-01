Escola em Algueirão-Mem Martins fechada até quarta-feira após incêndio

A Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão-Mem Martins, em Sintra, vai ficar fechada pelo menos esta terça-feira e na quarta-feira na sequência do incêndio que na segunda-feira destruiu duas salas, disse à Lusa fonte do município.

Em declarações à agência Lusa, a fonte da Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, adiantou que a dimensão do incêndio, sem feridos, vai obrigar a uma limpeza em várias salas que ficaram com fuligem.

"A autarquia vai assegurar este tipo de operacionalidade. Inclusive há salas em que os fios de eletricidade derreteram. Há também uma série de questões de segurança que estão a ser avaliadas", disse.

Inicialmente tinha sido avançado que o incêndio teve início numa sala laboratório, mas a fonte da Câmara de Sintra disse tratar-se de uma sala de desenho.

"Hoje de manhã, a Polícia Judiciária está na sala onde se iniciou o incêndio para averiguar a sua origem", referiu.

A escola tem cerca de 1.000 alunos e vários pavilhões, tendo o incêndio afetado apenas um deles.