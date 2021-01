Todos os distritos do continente continuam sob aviso amarelo até amanhã por causa do frio. A partir de quinta-feira, as temperaturas devem começar a aumentar ligeiramente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que este ano as temperaturas têm estado abaixo da média.

Na próxima semana, já deverão ser registados valores normais para esta altura do ano. Há também previsão de chuva e queda de neve no território continental.