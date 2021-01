PJ faz buscas a dezenas de stands de automóveis devido a esquema de fraude

A polícia judiciária realizou, esta quarta-feira, dezenas de buscas em stands de automóveis localizados no norte do pais. Esta operação resultou na detenção de sete pessoas.

Entre os detidos estão três empresários do ramo automóvel e dois contabilistas. O esquema fraudulento na importação de automóveis usados lesou o Estado português em quatro milhões de euros.

“A atividade desenvolvida por estes arguidos e pelas empresas que estão associadas era fortemente lesiva da concorrência porque eles conseguiam, com este esquema de não pagamento do IVA, ter preços altamente competitivos nas viaturas que vendiam. Do ponto de vista da economia e do ponto de vista da concorrência eram completamente arrasadores”, explica Norberto Martins, diretor da Polícia Judiciária do norte.