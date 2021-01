Relação confirma 25 anos de prisão para homicida de freira em São João da Madeira

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a pena de 25 anos de prisão aplicada ao homem acusado de violar e matar a freira "Tona", em setembro de 2019, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro.

O acórdão do TRP, datado de 13 de janeiro, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do arguido.

No recurso, a defesa argumentava que o arguido devia ser absolvido do crime de profanação de cadáver e pedia a desqualificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, o que implicava uma menor moldura penal.

Em declarações à agência Lusa, a advogada do arguido, Cristina Bento, já anunciou que vai recorrer desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça.

Em 14 de agosto de 2020, o arguido foi condenado pelo Tribunal de Santa Maria da Feira nas penas parcelares de 23 anos de prisão, por um crime de homicídio qualificado, oito anos por violação, e um ano e oito meses por profanação de cadáver.

O arguido foi ainda condenado no mesmo processo a cinco anos de prisão por rapto e violação na forma tentada, bem como a três anos por roubo, relativo a um caso ocorrido no mesmo concelho, em agosto de 2019, e que teve como vítima uma jovem.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de 25 anos de prisão.

Além da pena de prisão, terá de pagar uma indemnização de 120 mil euros aos herdeiros da freira e 1.300 euros à vítima do rapto e tentativa de violação.

O tribunal deu como provado que o arguido impediu a vítima de sair do local, agredindo-a "repetidas vezes" e, de seguida, "violou-a de forma repetida, pelo menos por três vezes", acabando por lhe tirar a vida, sufocando-a. Depois, ainda teve relações sexuais com o cadáver.

Durante o julgamento, que decorreu à porta fechada, o arguido admitiu que terá matado a vítima, porque não estava mais ninguém no seu quarto.

No entanto, "colocou-se numa situação de amnésia", referindo não se lembrar como tal aconteceu, por estar sob o efeito de drogas e bebida, tendo ainda afirmado que os atos sexuais teriam ocorrido de comum acordo, uma versão que não convenceu o coletivo de juízes.

Já quanto ao segundo caso, o arguido negou a prática dos factos, mas também esta versão foi contrariada pelas testemunhas que o reconheceram.

O arguido, que se encontra detido a cumprir uma pena de 16 anos de prisão por rapto e violação de outra mulher, começou a ser julgado esta semana no Tribunal de Santa Maria da Feira, num caso em que é acusado de tentar raptar uma mulher para, alegadamente, ter relações sexuais com ela.

Estes factos ocorreram em São João da Madeira a 18 de junho de 2019, quando se encontrava em liberdade condicional. O homem está acusado dos crimes de roubo, rapto e ofensa à integridade física, na forma qualificada.