Homicídio de Rosalina Ribeiro. Duarte Lima ouvido em tribunal a 9 de fevereiro

Duarte Lima vai ser ouvido em tribunal no dia 9 de fevereiro, no processo em que é suspeito de ter assassinado Rosalina Ribeiro, no Brasil.

Desta vez, Duarte Lima não irá chegar a pé ao Campus da Justiça. Na manhã de 9 de fevereiro, será transportado numa carrinha celular da cadeia da Carregueira, onde cumpre pena por uma burla ao BPN.

Frente ao juiz, o antigo deputado do PSD vai agora ter que dizer se concorda ou não que o julgamento da morte de Rosalina Ribeiro seja realizado em Portugal.

O pedido, já aceite pela ministra da Justiça, foi feito pelas autoridades do Brasil, que entenderam que nunca iriam conseguir sentar no banco dos réus o único suspeito do homicídio.

Aos 74 anos, a antiga secretária do milionário Tomé Feteira apareceu morta em dezembro de 2009 à beira de uma estrada a 60 quilómetros do Rio de Janeiro.

A polícia brasileira diz ter encontrado provas que incriminam Duarte Lima, que durante anos foi advogado de Rosalina.

Até decidir se avança para o julgamento, o juiz a quem foi distribuído o caso ainda tem outro problema por resolver. O tribunal descobriu que do processo enviado do Brasil faltam pelo menos duas folhas, bem como as gravações com as inquirições de testemunhas e os interrogatórios de Duarte Lima, realizados em Portugal em 2014 a pedido da justiça brasileira.