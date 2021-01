Português condenado e absolvido pela justiça timorense recebido por Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta sexta-feira no Palácio de Belém o português condenado a oito anos de prisão por peculato e hoje absolvido pela justiça timorense. Diz que foi feita justiça, elogiou a diplomacia portuguesa e uma mulher em particular: a candidata presidencial Ana Gomes.

A 25 de novembro de 2017, o casal aterrava no aeroporto de Lisboa. Três anos depois de ter sido preso pela polícia timorense por suspeitas de uso fraudulento de dinheiros públicos em cumplicidade com um empresário nigeriano, consultor do governo local, o mesmo empresário do qual garantiu ter sido vítima de burla.

Acabaram condenados em primeira instância a oito anos de prisão efetiva e a pagar ao Estado uma indemnização de quase 800 mil euros. Inconformados, Tiago Guerra e a mulher fizeram jus ao apelido e avançaram para o Tribunal de Recurso alegando que as provas valoradas pela justiça foram manipuladas e ilegais.

O casal fugiu, entretanto, para a Austrália, enquanto esperava pela decisão do recurso. Trinta horas de barco em fuga desde Dili onde estava obrigado a apresentações periódicas às autoridades.

Seis anos depois de tudo ter começado, a justiça timorense confirma por unanimidade de que lado afinal estava a razão e, para além da absolvição, determinou também o descongelamento das contas bancárias e o levantamento de todas as medidas de coação.

A vida de Tiago e da mulher recomeça agora. Com lágrimas, o antigo administrador da Portugal Telecom e consultor do banco Mundial já foi recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a diplomacia portuguesa e em particular uma mulher que diz ter sido determinante neste desfecho: Ana Gomes.