Traçado o plano que prevê extinção do SEF: funções policiais serão distribuídas pela PJ, PSP e GNR

Está traçado o plano que prevê a extinção do SEF até ao final deste ano.

A parte administrativa passará para uma nova entidade que deverá chamar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo. As funções policiais serão distribuídas pela Polícia Judiciária, a PSP e a GNR.

As linhas de extinção do SEF foram apresentadas no conselho Superior de Segurança Interna, a ministros e aos chefes máximos das polícias e forças armadas. Mas oficialmente o Governo ainda nada confirmou.

Quem ainda trabalha no ainda SEF conheceu os planos através da comunicação social.