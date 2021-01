GNR detém mais de 290 pessoas em operações de combate à criminalidade e sinistralidade rodoviária

A GNR deteve 291 pessoas em flagrante delito, entre os dias 08 e 14 de janeiro, em operações no âmbito da prevenção e combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, segundo dados hoje divulgados.

As detenções ocorreram por condução sem habilitação legal (97 detidos), por condução sob o efeito do álcool (40), por furto (29), por tráfico de estupefacientes (22), por posse ilegal de armas e arma proibida (13) e por violência doméstica (cinco), sinaliza.

No âmbito das detenções foram apreendidas 668 doses de cocaína, 283 doses de heroína, 240 doses de liamba, 216 doses de haxixe, 12 armas de fogo, 172 munições de diversos calibres, 22 veículos e 17.070 litros de álcool.

Foram ainda detetadas nas operações rodoviárias 7.353 infrações, destacando-se 2.635 excessos de velocidade, 506 por falta de inspeção periódica obrigatória, 422 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 307 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

A GNR detetou também 285 infrações relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 246 relacionadas com tacógrafos, 241 por falta de seguro de responsabilidade civil, 171 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.