Camionista português morre atropelado em Espanha ao ajudar a apagar fogo

Um português de 35 anos é um dos três camionistas que morreram num acidente de trânsito, que ocorreu esta segunda-feira no quilómetro 183 da Autoestrada 6 (A6), no desvio de Tordesilhas, em direção a Salamanca, disse fonte da Guardia Civil.

"Uma das vítimas mortais era portuguesa e o acidente está agora a ser investigado", disse à agência Lusa a fonte oficial do corpo de polícia espanhol, correspondente à GNR portuguesa.

O acidente ocorreu "cerca das 07:30" (06:30 em Lisboa), quando um camião que transportava um reboque com um carro de bombeiros de Melilla em direção à Corunha (Galiza) se incendiou.

O fogo começou no reboque, o que levou o condutor a parar na berma da estrada.

Mais dois camiões, um deles conduzido pelo português, pararam para ajudar a apagar o incêndio, que estava a consumir o eixo traseiro esquerdo do primeiro veículo, quando um quarto veículo pesado bateu lateralmente no reboque, atropelando os três motoristas.

O pessoal médico que foi enviado para o local do acidente confirmou a morte dos três condutores e a Guardia Civil tomou nota da declaração do condutor do camião, que deu negativo no teste de álcool.