Concurso para construir porto espacial em Santa Maria recebeu duas propostas

O concurso para a construção, operação e exploração de um porto espacial na ilha de Santa Maria, que permitirá o lançamento de microssatélites, recebeu duas propostas, informou hoje o Governo dos Açores.

"O procedimento, cujo prazo para a entrega das propostas terminou na passada semana, visa permitir o acesso ao espaço a partir dos Açores, fomentando novos mercados de serviços integrados numa nova geração de serviços de lançamento de pequenos lançadores", explica o executivo açoriano de maioria PSD/CDS-PP/PPM, em comunicado.

Citada na nota enviada às redações, a secretária regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, Susete Amaro, manifesta satisfação pela receção das duas propostas para a construção, operação e exploração de um porto espacial na ilha açoriana de Santa Maria que "permita uma nova geração de serviços de lançamento".

Assim, adianta o Governo Regional, "o contrato de concessão a estabelecer deverá permitir a operação, administração e manutenção do porto espacial que, por sua vez, integrará serviços de telecomunicações, de monitorização, telecomando e telemetria".

"Ao júri do procedimento cabe agora a análise das propostas que deverão indicar, cada uma, mais de duas centenas de itens obrigatórios para a sua admissão", é acrescentado na nota.

Os concorrentes devem ainda apresentar "os meios de promoção de um 'cluster' espacial industrial e científico", que permita "dinamizar a indústria, a investigação e o desenvolvimento regional".

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do porto espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021.

O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.

Uma das missões da Portugal Space será promover "novas atividades e negócios" no setor espacial, em particular na observação da Terra com pequenos satélites, e "facilitar uma maior participação de Portugal nos programas europeus", da Agência Espacial Europeia (ESA) e da União Europeia.