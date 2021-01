Os comboios da linha Sintra estão a circular com atrasos de cerca de 1 hora devido a uma avaria.



De acordo com a CP, a avaria ocorreu em Algueirão às primeiras horas da manhã. O comboio teve um problema no aparelho que faz a mudança de via.

A CP garante que a situação já foi resolvida, no entanto ainda há comboios a circularem com atraso.