Idosa encontrada carbonizada em casa após incêndio em Ourém

Uma mulher de 87 anos foi encontrada carbonizada em casa, na sequência de um incêndio na noite de terça-feira, em Ourém, no distrito de Santarém, avançou à agência Lusa o comandante da corporação de bombeiros do concelho.

"À chegada deparámo-nos com uma casa já tomada pelas chamas, uma casa de construção antiga, praticamente em madeira. Depois de extinto o foco de incêndio, verificou-se que estava lá uma pessoa cadáver", referiu Guilherme Isidro, que não soube precisar as causas do fogo.