Acidente em Rio Maior. Uma das crianças morreu e a outra está em coma

Uma das duas crianças que seguia no veículo que se despistou esta quinta-feira em Arroquelas, no concelho de Rio Maior, morreu e a outra encontra-se em coma, disse à agência Lusa fonte do Hospital Distrital de Santarém.

A mesma fonte referiu que a criança, com 5 anos, entrou já sem vida no Hospital de Santarém, unidade hospitalar onde se encontra internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) a mãe, na casa dos 30 anos, que conduzia o veículo.

No carro seguia também uma outra criança, de 3 anos, que foi transportada para o Hospital da Estefânia, em Lisboa, encontrando-se neste momento em coma.

O despiste ocorreu cerca das 09:50 na Estrada Municipal 510 na zona de Arroquelas, concelho de Rio Maior, e no interior seguiam uma mulher e os dois filhos menores.

Segundo a fonte, a condutora teve de ser desencarcerada, antes de ser transportada com uma das crianças para o Hospital Distrital de Santarém.

No local estiveram 28 operacionais, 14 veículos, INEM, GNR e bombeiros voluntários de Rio Maior e Alcoentre.