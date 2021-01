Eurodeputados pedem esclarecimentos a Portugal sobre polémica com procurador europeu

Várias bancadas defendem que todos os governos deveriam ter seguido as recomendações do painel independente e pediram esclarecimentos sobre as informações erradas dadas por Portugal durante o processo.

O grupo dos liberais tinha ameaçado levar a questão ao hemiciclo na carta que enviou a António Costa na segunda-feira a pedir-lhe mais esclarecimentos. A resposta já chegou a Bruxelas. Na missiva, a que a SIC teve, acesso o primeiro-ministro dirige-se ao líder da bancada parlamentar para explicar como funciona o Ministério Público e o seu conselho superior.

Argumenta que não houve interferência política na escolha de Guerra para procurador europeu, mas sim respeito pela seleção que foi feita em Portugal para o cargo.