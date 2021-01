Portugal em alerta devido ao agravamento do vento e do estado do mar

A Autoridade Marítima Nacional alertou para o agravamento do vento e do estado do mar na costa norte de Portugal Continental entre o final da noite desta quinta-feira e as 18:00 de sábado.

A toda a comunidade marítima é recomendado que se adote um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras e que "redobrem os cuidados tanto na preparação de uma ida ao mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", destacou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

A nota lembra ainda que, para a população em geral, está em vigor um dever geral de recolhimento domiciliário, salientando que "as pessoas devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco".