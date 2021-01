Previsão de chuva, vento forte e ondas que podem chegar aos 12 metros

Portugal continental vai ser afetado hoje e sexta-feira por chuva e vento forte e agitação marítima devido à passagem de sistemas frontais associados à depressão Hortense, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA precisa que os efeitos da depressão Hortense e de uma outra, sem nome atribuído e de menor atividade, serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento, chuva e agitação marítima forte.

De acordo com o IPMA, que cita o serviço meteorológico de Espanha AEMET, a depressão Hortense, vai localizar-se hoje a 500 quilómetros a noroeste da Corunha e aproximar-se da costa Norte da Galiza na madrugada de sexta-feira.

"A depressão Hortense será a segunda de duas depressões que atingirão o Golfo da Biscaia hoje (a primeira depressão não tem nome atribuído dado que apresenta menor atividade)", refere o IPMA na nota.

Hoje e sexta-feira, segundo o IPMA, os sistemas frontais associados a estas duas depressões irão continuar a originar precipitação forte no continente, em especial no litoral Norte e Centro.

"Os valores acumulados serão da mesma ordem de grandeza dos que ocorreram durante a passagem do sistema frontal associado à depressão Gaetan" na terça e quarta-feira, de acordo com o Instituto.

Devido a esta situação, está previsto no continente vento do quadrante oeste com períodos de maior intensidade na madrugada e manhã de sexta-feira com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral a norte do Cabo Raso e 120 km/h nas terras altas.

"A maior diferença em relação à depressão Gaetan será o aumento da agitação marítima no litoral a norte do Cabo Raso onde, a partir da madrugada de sexta-feira, as ondas serão de noroeste de 5 a 6 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima", destaca o IPMA.

A previsão aponta para uma diminuição para ondas com 4 a 5 metros no final do dia de sexta-feira.

Na sequência desta previsão, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco sob aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O instituto colocou também os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Viseu e Aveiro sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada.

Toda a costa portuguesa (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) está sob aviso amarelo até às 21:00 de sexta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.