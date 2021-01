Ministério Público recorre da ordem do Supremo para apagar escutas que incluem Costa

O Ministério Público não quer que sejam apagadas escutas em que o primeiro-ministro foi apanhado, no âmbito da investigação hidrogénio verde. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça autorizou apenas que uma das interceções fosse junta ao processo mas entendeu que as restantes conversas eram do foro privado e deviam ser destruídas. O titular do inquérito discorda e já recorreu da decisão.

As palavras de António Costa foram captadas em diversas conversas com João Pedro Matos Fernandes. Era o ministro quem estava a ser alvo das escutas no âmbito do processo que investiga os negócios do lítio e do hidrogénio.

O Ministério Público teve de levar os registos ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Joaquim Piçarra, que é quem tem a competência para apreciar as gravações em que intervêm o chefe de Governo, o Presidente da República ou a Assembleia da Republica e decidir se esses diálogos podem ser aproveitados no processo ou se devem ser destruídos.

Ao que a SIC apurou, do conjunto de escutas entre Costa e Matos Fernandes, havia uma que o Ministério Público entendeu ser relevante para o inquérito. António Joaquim Piçarra concordou e decidiu que a conversa devia ser preservada e transcrita para o inquérito.

A divergência ter-se-á colocado em relação a outras duas interceções que, apesar de não terem sido consideradas com utilidade para a investigação, o procurador entendeu que deviam ser guardadas por poderem vir a ser importantes para os suspeitos, caso viessem a ser constituídos arguidos – o que ainda não aconteceu.

O Presidente do Supremo rejeitou o pedido e classificou as conversas como sendo do foro privado, por isso mandou apagá-las. O Ministério Público não acatou a ordem e resolveu recorrer da decisão do mais alto titular da magistratura. O recurso foi aceite por António Joaquim Piçarra e foi distribuído a um juiz de uma das secções criminais do supremo.