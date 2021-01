Prisão preventiva para oito homens após rixa em restaurante de Odivelas

Oito homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 61 anos, foram detidos pela PSP de Lisboa por estarem indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de dano qualificado, na forma consumada.

Uma rixa num restaurante em Odivelas, a 25 de novembro do ano passado, deu origem a uma investigação que acabou com a emissão de oito mandados de detenção. Os populares deram o alerta para as agressões violentas ocorridas dentro do estabelecimento, que envolviam vários indivíduos, sendo que um se encontrava inconsciente.

Foi possível a identificação dos suspeitos, a partir das provas encontradas no local. Esta quarta-feira, foram localizados todos os indivíduos e foi dado o cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária e oito mandados de detenção.

A PSP apreendeu três cartuchos de calibre 12, uma pistola de calibre 6.35 mm, uma arma branca, uma arma de ar comprimido, peças de vestuário utilizadas na prática do crime e outra matéria probatória.

Os detidos estão indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de dano qualificado, na forma consumada.

Esta sexta-feira, o Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte aplicou a medida de coação de prisão preventiva aos oito homens, que foram de imediato conduzidos ao estabelecimento prisional.