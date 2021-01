Casal recupera antiga moagem de família com novos conceitos

Há negócios que estão a resistir bem à crise provocada pela pandemia. É o caso de uma antiga moagem de Vale de Ílhavo, refundada por um jovem casal.

Já não são movidas a água, mas as mós de pedra continuam a moer o grão como antigamente. Esta moagem familiar e secular chegou a ter os dias contados até que uma geração mais jovem decidiu agarrar as rédeas do negócio.

E não se ficaram pelas farinhas clássicas. Quiseram inovar na escolha dos grãos e nas misturas.

Produzir farinha com um toque artesanal revelou-se uma boa aposta. A pandemia até deu um empurrãozinho.

Uma parte da farinha que sai desta moagem também é usada pelas famosas padeiras de Vale de Ílhavo no fabrico de padas e de folares cozidos em forno a lenha.