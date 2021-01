Seis barras marítimas fechadas à navegação e quatro condicionadas

Seis barras marítimas estão fechadas a toda a navegação e quatro condicionadas, devido à previsão de agitação marítima na costa ocidental, de acordo com a informação na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a AMN, encontram-se fechadas a toda a navegação as barras do porto de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Cascais.

A barra do Porto de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros, a de Aveiro a embarcações de comprimento inferior a 15 metros, ao passo que as do Douro e Figueira da Foz estão têm condicionadas as entradas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros. As restantes 37 barras do país estão abertas à navegação.

O Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo precipitação, sobretudo no Minho e Douro Litoral no final do dia, vento por vezes forte e com rajadas nas terras altas.

Em geral, o céu vai estar muito nublado, sendo esperados períodos de chuva ou aguaceiros, possibilidade de queda de neve acima de 1.200 metros de altitude.

Em Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, e são esperados períodos de chuva ou aguaceiros fracos, mais frequentes a partir da tarde, vento fraco a moderado, mas por vezes forte junto ao Cabo Raso no final do dia.

A previsão para o Porto é semelhante, com céu muito nublado, aguaceiros fracos, que passam a períodos de chuva a partir da tarde, e vento fraco a moderado, que será por vezes forte junto à faixa costeira no final do dia.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de noroeste com três a quatro metros, na costa ocidental, que gradualmente deverão baixar para 2,5 a três metros.